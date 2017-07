Kardinal Müller: "Hindi ko maintindihan kung bakit walang diyalogo"

Il Foglio

Sa isang panayam sasa pinatalsik na Prepekto ng Kongregasyon para sa Doktrina ng Pananampalataya na si Kardinal Gerhards Ludwig Müller, idiniin niya na siya ay nanatiling tapat kay Papa Francis, "Hindi ito kailanman katapatan na nauwi sa paghanga na lamang".Nang tinanong tungkol kay Kardinal Christoph Schönborn ng Vienna na sang-ayon sa homoseksuwal at nagdeklara ng kanyang katayuan sa Amoris Laetita na taliwas sa katayuan ni Müller, sinagot niya, "Maaaring si Kardinal Schönborn ay may ibang pananaw sa akin, ngunit ang kanyang pananaw ay maaaring baliktad sa dati bago magbago ang kanyang isip".Tungkol sa pagtanggi ni Papa Francis sa pakikipagdiyalogo sa mga kardinal ng Dubia sinabi ni Müller, "Hindi ko maintindihan kung bakit walang diyalogo na payapa at mahinahon". Idinagdag pa niya, "Nitong mga nakaraang araw, ang mga naririnig ko lamang ay puro pagtutol at pagsalakay laban sa mga kardinal. Ngunit hindi ito ang paraan o ang tono na dapat tahakin". At, "Kaming mga obispo ay may karapatan, masasabi kong, banal na karapatan upang mag-usap ng bukas".Pinuna ni Kardinal Müller ng hindi nagbanggit ng pangalan ang pagsinta ni Francis para sa kapaligiran, "Marami kaming lay na mahusay sa larangang ito", sinabi niya, "Hindi ipinagkatiwala ni Hesus ang sekular na gobyerno ng mundo sa mga apostoles. Dating mayroong obispong-prinsipe ilang siglo na ang nakakaraan, at hindi sila nakabuti sa Simbahan".