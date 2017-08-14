Милостивый Господь наказал Ку-клукс-клан?

Ку-клукс-клана

Университета Вилланова

Ку-клукс-клана

Ку-клукс-клана

Рожденная в США, основательница женской монашеской конгрегации «Сёстры Святого Причастия», святая Екатерина Мария Дрексель (1858-1955), руководила собственной школой, расположенной в техасском Бомонте. Школа постоянно подвергалась нападкам со стороны представителейв 1922 году. Они постоянно угрожали школе из-за того, что она была предназначена для обучения черных детей.В своей статье на сайте, Дженни Венгалил пишет о том, что представителиугрожали облить смолой капеллана и осыпать его перьями, а также взорвать саму школу.Спустя всего несколько дней, мощный торнадо уничтожил местный штаб. В результате мощнейшего шторма погибли два представителя этой организации. После этого угрозы в сторону сестер моментально прекратились.