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Милостивый Господь наказал Ку-клукс-клан?
Рожденная в США, основательница женской монашеской конгрегации «Сёстры Святого Причастия», святая Екатерина Мария Дрексель (1858-1955), руководила собственной школой, расположенной в техасском Бомонте. Школа постоянно подвергалась нападкам со стороны представителей Ку-клукс-клана в 1922 году. Они постоянно угрожали школе из-за того, что она была предназначена для обучения черных детей.
В своей статье на сайте Университета Вилланова, Дженни Венгалил пишет о том, что представители Ку-клукс-клана угрожали облить смолой капеллана и осыпать его перьями, а также взорвать саму школу.
Спустя всего несколько дней, мощный торнадо уничтожил местный штаб Ку-клукс-клана. В результате мощнейшего шторма погибли два представителя этой организации. После этого угрозы в сторону сестер моментально прекратились.
Изображение: Katharine Drexel, #newsFodswlhnsk
В своей статье на сайте Университета Вилланова, Дженни Венгалил пишет о том, что представители Ку-клукс-клана угрожали облить смолой капеллана и осыпать его перьями, а также взорвать саму школу.
Спустя всего несколько дней, мощный торнадо уничтожил местный штаб Ку-клукс-клана. В результате мощнейшего шторма погибли два представителя этой организации. После этого угрозы в сторону сестер моментально прекратились.
Изображение: Katharine Drexel, #newsFodswlhnsk