"Bakla si Hesus" Malayang Pananalita - "Bakla si Allah" Talumpati ng Pagkasuklam

Sa isang martsa ng mga homoseksuwal sa London noong ika-9 ng Hulyo, may hawak ang mga homoseksuwal ng laban sa relihiyong bandera gaya ng "Bakla ang Diyos" o "Bakla si Hesus". Isang grupo na tinatawag na "Council of ExMuslims of Britain" ang nagpakita ng tekstong "Bakla si Allah". Hiniling ng mga polisya na tanggalin ito sapagkat ito ay nakaiinsulto, ngunit tumanggi sila.Kahit si Richard Dawkins na galit sa lahat ng relihiyon ay tinawag itong mapagpaimbabaw sa Twitter noong ika-23 ng Hulyo: "Masaya ang polisya sa banderang "Bakla si Hesus" ngunit pinapatanggal ang "Bakla si Allah" na bandera".