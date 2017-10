Cardinale Müller risponde all'affermazione di Francesco

Tagespost

Il cardinale Gerhard Müller ha risposto alla affermazione di papa Francesco che l'Amoris Laetitia sia "la moralità del grande Tommaso".Parlando il 13 ottobre al giornale tedesco, ha dichiarato che queste parole possono solo voler usare la "chiarezza di San Tommaso" per chiarire l'Amoris Laetitia, e non vice versa. Ha aggiunto: "Vogliamo rendere più chiaro ciò che non è chiaro, non rendere poco chiaro ciò che è chiaro".