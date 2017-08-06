Доктору Дельгадо удалось перехитрить смерть в белом халате

СМИ, активно поддерживающие убийство детей, провели массированную атаку на доктора Джорджа Дельгадо, семейного терапевта и глубоко верующего католика, который проживает в городе Сан-Диего, штат Калифорния. Причиной таких нападок стало то, что доктор Дельгадо нашел способ решения проблем женщин, которые приняли решение об использовании медикаментозных средств прерывания беременности (противозачаточная таблетка, принимаемая на следующий день после полового акта), но передумали через несколько дней или даже часов. Стратегия доктора Дельгадо заключается в использовании гормона прогестерона, который способен нейтрализовать действие противозачаточных таблеток, принимаемых на следующий день после полового акта.