Francesco pone fine al celibato

Papa Francesco ha posto una richiesta dei preti brasiliani, affinché venga concesso loro di sposarsi, nell'agenda del prossimo Sinodo della regione amazzonica, hanno detto fonti vaticane a. Fin dall'inizio è stato chiaro che il sinodo amazzonico è solo un pretesto Con la solita tattica del caso singolo, Francesco ha preso la decisione di porre una "esenzione parziale" al celibato sacerdotale in discussione e ad un possibile voto da parte dei vescovi brasiliani. Ciò in seguito a una richiesta del cardinale modernista Claudio Hummes, che ha chiesto a Francesco di prendere in considerazione l'ordinazione di uomini sposati.Ciò significa che Francesco preferirà ancora un impensabile cambiamento di strutture esterne ad una vera riforma della Chiesa.