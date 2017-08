Jesuita pro-muerte ataca a cardenal pro-vida

El Mercurio

El cardenal Jorge Medina, de 90 años de edad, ex prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Lituriga de los Sacramentos que transcurre sus días de retiro en Chile, escribió una carta al editor del diario chilenoen contra de introducir el aborto en el país. También llamó a los ciudadanos a no votar por la demócrata cristiana Carolina Goi, porque ella es pro-muerte: "los que se convierten en cómplices de tal atrocidad no deberían recibir el voto de ningún cristiano".Al hablar a una estación de radio, el padre jesuita Felipe Berríos agravió a Medina, diciendo que su carta contra el asesinato de niños no nacidos es “agresiva”, “una [carta] pastoral típica de terror” y “una carta sin alma que no ve el alma de las personas".Berríos es un activista izquierdista que está protegido por los poderosos medios de comunicación comerciales para los que él también escribe.