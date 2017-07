Sacerdote: "Porto sempre il mio preservativo pronto se necessario"

polos 1시간 전

Ma quelli che stanno dietro a "it.news", da che parte stanno ? Il male non merita l'attenzione che gli si dà (ricordiamocelo tutti).



Ricordo un diritto fondamentale di ogni persona umana (che una volta ho sentito in un'omelia di un santo sacerdote): "Ogni uomo ha il diritto di non sapere quello che non gli è utile!"



Perché se dovessimo fare l'elenco di tutti i peccati presenti nel mondo di oggi, ci passerebbe a tutti la voglia di vivere...