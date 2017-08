Pertilisasyon ng Babae at Aso - Kardinal Schönborn "Ayaw Manghusga"

Ars Electronica

Ang pagdiriwang sa "sining" ngsa Austria, na pinondohan ng estado ng Austria at ng pera mula sa EU, ay magbibigay ng parangal sa Slowenian "artist" na si Maja Smrekar sa ika-8 ng Setyembre, dahil sa pagkuha ng kanyang "egg cell" at pagpunla nito sa sperm ng kanyang aso.Ang tagapagsalita sa press ng Kardinal ng Vienna na si Christoph Schönborn ay binanggit na hindi ito lumikha ng bagong buhay at "ayaw niyang hatulan ang artistikong halaga" ng kalokohan ni Smrekar, isinulat ng pahayagang