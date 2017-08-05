Отец Рето Нэй: Разрушая либеральные стены

В ходе своей проповеди по случаю праздника Святого Игнатия де Лойола, которая проходила в римской церкви Иль-Джезу, генеральный настоятель Общества Иисуса, о. Артуро Соса говорил про "объединение умов", которое, по его словам, "не подразумевает под собой использование общей идеологии, а представляет собой особую разновидность общей идеи, вокруг которой мы выстраиваем незримые стены, которые позволяют обнаружить ложную личность, которая успокаивает и убеждает нас".Давайте надеяться на то, что такое заявление стало возможным в результате прямой атаки ограниченной либеральной идеологии, которая практически полностью захватила Общество Иисуса, и разрушает его апостольство.К большому сожалению, подобная идеология стала своего рода "уникальной идеей", которая захватила умы членов Общества Иисуса, создавая в каждом из них "ложную личность", которая не имеет ничего общего с первоначальным Обществом Иисуса, созданным Святым Игнатием.