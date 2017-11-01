Епископы призывают мирян "не дожидаться пастырей"

30 октября в своем блоге епископ Фернандо Рифан, который возглавляет старообрядческую апостольскую администрацию в бразильском городе Кампос, написал о том, что доктрина католической церкви осуждает гомосексуализм и гендерную идеологию, поэтому католики не должны ни на шаг отступать от учений церкви.По словам Рифана, сегодня миряне должны действовать: "Не дожидайтесь пастырей. Овцы имеют право на самооборону от волков, которые пытаются напасть на них со всех сторон".Кроме того, Рифан добавляет: "Говорите, протестуйте, пишите, говорите с вашими детьми и друзьями". Он продолжает: "Важно, чтобы мир услышал голос добра, и узнал о том, что в нем еще остались правильные семьи и храбрые люди, которые несогласны с положениями и правилами активно продвигаемой идеологии".