Presente è Gesù nel Sacramento, per dare, mistico Pane del Cielo, la vita superiore al nostro povero mondo

RADIOMESSAGGIO DI SUA SANTITÀ PIO PP. XII A CHIUSURA DEL XIII CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE ITALIANO IN ASSISI Domenica, 9 settembre 1951 Venerabili Fratelli e diletti figli, Presenti, nella Città dello spirito e dell'umile amore, al trionfo eucaristico col quale l'Italia cattolica riprende la serie dei suoi più augusti Congressi, invitiamo non soltanto le folle, che in quest'ora acclamano in Assisi …