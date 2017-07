El cardenal Cupich permite la Comunión para los homosexuales activos

El 17 de julio se le preguntó al cardenal de Chicago, Blase Cupich, en el video show “City Club of Chicago“ que brindara un comentario sobre el obispo Thomas Paprocki, de Springfield, quien emitió un decreto , según el cual las personas que viven en seudo-matrimonios homosexuales no pueden recibir la Sagrada Comunión.Cupich respondió: “Ya nos han preguntado sobre eso y hemos respondido que no es nuestra política, pero en la práctica no comentamos las políticas de otras diócesis”.Según la doctrina católica, a las personas que viven en pecado mortal no se les permite recibir la Comunión si antes no se han arrepentido y confesado sus pecados.