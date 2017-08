Propagandista gay abusa di una lettera dal Vaticano

L'attivista gay brasiliano Toni Reis ha affermato su un social network che papa Francesco si è congratulato con lui e con il suo compagno di fornicazione David Harrad per il battesimo di tre bambini che hanno adottato. I due omosessuali hanno mandato notifica a Francesco e ricevuto attraverso Monsignor Paolo Borgia, un collaboratore della Segreteria di Stato Vaticana, una risposta standard. Reis interpreta questa in un modo ingannevole come una espressione personale dell'approvazione di Francesco.Il Catechismo della Chiesa Cattolica chiama gli atti omosessuali "atti di grave depravazione", "in nessuna circostanza possono essere approvati".