Benedetto XVI: la chiesa è una barca sul punto di affondare.

Durante il funerale del defunto cardinale Joachim Meisner il 15 luglio a Colonia in Germania, è stato letto un messaggio del papa Benedetto XVI.Meisner è stato uno dei cardinali dei Dubia. Il giorno prima della sua morte, aveva parlato al telefono con Benedetto.Benedetto ricorda che non è stato facile per Meisner andare in pensione da arcivescovo "specialmente in un tempo in cui la Chiesa ha bisogno con speciale urgenza di pastori che resistano alla dittatura dello spirito del tempo, e vive e pensa molto decisamente fuori della Fede".Secondo Benedetto, nell'ultimo periodo della sua vita Meisner è riuscito a trovare una profonda certezza: "che il Signore non lascia la sua Chiesa, anche se la barca è talvolta piena d'acqua, quasi al punto di affondare".