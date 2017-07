Propagandastück der Hamburger Schulbehörde: „Eine Kirche wird Moschee“

„Der Hamburger Schulbehörde ist ein richtiges Propagandastück gelungen" (Bild: ScreenshotHamburg – Im rot-grün regierten Hamburg lernen Schüler, wie sich die Islamisierung in der Praxis vollzieht. Unter dem Titel „Eine Kirche wird Moschee" ist der Hamburger Schulbehörde ein bemerkenswertes Propagandastück gelungen.Überschrieben ist die 48-seitige Broschüre mit „Lernorte" – zum Thema hat sich die vom Hamburger Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) – Abteilung Ausbildung – herausgegebenes Lernmaterial mit „Eine Kirche wird Moschee".Ziel der Broschüre: Schülern die Moschee als „Lernort für sich zu öffnen und zu begreifen"Darin dargestellt der Fall der Hamburger Muslim-Gemeinde „Al-Nour", die die alte, evangelische Kapernaum-Kirche im Stadtteil Horn angekauft und dann zu einem muslimischen Gotteshaus umbaut.Gar Erstaunliches erfahren die Adressanten des Lernmaterials – nämlich Hamburger Schüler – über den Islam und das Konvertieren: So wirf im betreffenden Material behauptet, dass „viele Menschen in Hamburg nach einem neuen Glauben suchen" und „viele Deutsche den Islam annehmen". Eine vorgeblich zum Islam konvertiere Frau lässt die Schüler an den Segnungen der neuen Religion teilhaben, in dem sie im Lernmaterial wie folgt zitiert wird: „Ich selbst bin nicht im Islam groß geworden. Aber ich habe gesehen, dass sich der Glauben auf meinen Mann positiv ausgewirkt hat. Dass er sich einfach als Mensch positiv verändert hat. Nicht nur für uns, sondern vor allem für sich selbst".Ziel der Broschüre sei es, so erfährt man weiter, den Schülern die Moschee als „Lernort für sich zu öffnen und zu begreifen".„Der Schulbehörde ist ein richtiges Propagandastück gelungen"Die AfD-Fraktion Hamburg bemerkt zu der, von der Hamburger Schulbehörde als Unterrichtsmaterial veröffentlichten Broschüre, dass viele darin enthaltenen Zitate von Anwohnern und Schülern äußerst schablonenhaft unkritisch wirken würden, so dass man an der Authentizität sowie deren Repräsentativität zweifeln darf. „Der Schulbehörde ist ein richtiges Propagandastück gelungen", so die AfD-Franktion Hamburg.„Die Islamisierung ist ein Prozess, bei dem wesentliche Werte und Normen der Mehrheitsgesellschaft aufgeweicht und verändert werden. Bereits an den Schulen werden die Kinder „bearbeitet". (BS)(Quelle: jouwatch)