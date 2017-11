Nicht heiter, aber woelkig: Eine Nachlese zum Artikel in der Herder Korrespondenz

„Es gibt – so scheint mir – einen zunehmenden Dissens in moral- und sozialethischen Fragen. Ob es um die Stichtagsverschiebung für den Import getöteter Embryonen, um die Präimplantationsdiagnostik (PID), um die „Ehe für alle“ oder um die Beurteilung von Abtreibung, Sterbehilfe oder Scheidung geht, immer wieder wird ein vormals bestehender Konsens brüchig. Wenn hinter diesem Befund die Überzeugung steht, dass sich aus dem Evangelium gar keine verbindliche Ethik ableiten lasse, dann muss man ehrlicherweise von einer ethischen Grunddifferenz zwischen beiden Konfessionen sprechen. Denn aus katholischer Sicht ist die Wahrheit in Christus offenbar geworden; sie wird nicht vom Menschen bestimmt. Das Wahre beziehungsweise Richtige muss immer wieder neu gesucht, erschlossen, frei erkannt und auch frei bejaht werden; aber deshalb ist die Wahrheit des Glaubens und die Wahrheit der richtigen Entscheidung noch lange kein Konstrukt des je einzelnen Subjekts.“

„Wenn jeder Christ in je seiner Konfession jeden Sonntag sakramental mit Christus und seinen Brüdern und Schwestern kommunizieren würde, dann wäre die ersehnte Bekenntniseinheit aller Getauften vermutlich schon erreicht.“ (ebd.)

Zuerst ein Zitat:Wer das geschrieben hat, hat sich unmissverständlich ausgedrückt – und hat (s)ein Thema gefunden. Rainer Maria Kardinal Woelki positioniert sich. Und zwar dort, wo sich seit Jahrzehnten niemand hingetraut hat. Es häufen sich seine Hinweise, dass die Ökumene zwar wünschenswert ist und wir diesen Weg weiter beschreiten sollen. Dass aber darüber hinaus die richtige Einschätzung, wo wir denn stehen – und wie wir denn gemeinsam gehen, verloren gegangen ist.Ich sehe sonst niemanden, der öffentlich darauf besteht, dass das katholische Profil katholisch bleibt. Ich bin erstaunt, dass Kardinal Rainer Maria Woelki sich dieses Themas annimmt – zumal das Kölner Domradio bei diesem Thema hin und wieder gerne murxt. Oder marxt. Je nach Sichtweise.Seinen Artikel in der „Herder Korrespondenz“ jedenfalls hat Kardinal Woelki mit Bedacht platziert. Und mit ebenso viel Bedacht formuliert. Und damit Sie auch auf jeden Fall sich den ganzen Artikel zu Gemüte führen, hier der Schluss-Satz:Da aber nach dem Schluss-Satz die Rezeption erst anfängt, hier eine kleine Linksammlung zur Wirkung eines Artikels, der selbstverständlich dazu geschrieben ist, die Diskussion neu anzufachen:Im September veröffentlichte Woelki sein Bekenntnis auf Domradio: www.domradio.de/…/kardinal-woelki… Auf der Seite des Erzbistums ist der Artikel in der „Herder Korrespondenz“ seit Ende September nachrichtlich angekündigt: www.erzbistum-koeln.de/…/Kardinal-Woelki… Kath-net spitzt schon Ende September auf die Inter-Kommunion zu, die Woelki für nicht möglich hält: www.kath.net/news/61103 Matthias Dobrinski in der Süddeutschen ist vor allem überrascht: www.sueddeutsche.de/panorama/kirche-woelki-w… Die Zeit freute sich schon im Oktober für die Lutheraner über den bereits kolportierten Artikel in der Herder-Korrespondenz. Frei nach dem Motto: Er spricht den Protestanten aus dem Herzen:Im religionsphilosophischen Salon ist man am 7. Oktober der Ansicht, dass Woelki zugeschlagen habe und dass nur reaktionär konservative Kreise auf eine solche Position gehofft hatten. Überschrift: Das Ende der Ökumene? religionsphilosophischer-salon.de/9820_das-ende-d… Die Augsburger Allgemeine diagnostiziert einen Rückschritt: www.augsburger-allgemeine.de/kultur/Rueckschritt-in… Katholisch.de setzt Dorothea Sattler aufs Pferd: Woelki ist, was die Ökumene betrifft, überhaupt nicht auf dem neuesten Stand: www.katholisch.de/…/okumene-experti… Und wer nun leise oder laut unken möchte, dass Kardinal Rainer Maria Woelki einfach zur rechten Zeit ein schönes Thema entdeckt hat, um sich an einem Ort in die Mitte zu setzen, wo gerade sonst noch niemand steht, der möge zurückblättern bis ins Jahr 2014. Damals wurde das Ökumenismus-Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils 50 Jahre alt. Und Kardinal Rainer Maria Woelki predigte selbstverständlich zu diesem Thema. Woelki ist mit dieser Predigt damals auch vom Domradio im Sinne eines „Weiter so, wir sind schon auf einem gut Weg“ interpretiert worden. Man kann im Nachhinein diese Predigt aber auch sehr anders hören – nämlich als eine vorsichtige und bedachtsame Orientierung des ökumenischen Prozesses auf und um den Mittelpunkt katholischer Lehre.Hier die Predigt Woelkis von 2014:Hier das Dekret „unitatis redintegratio“: www.vatican.va/…/vat-ii_decree_1… Und hier die Zusammenfassung von Domradio, welche bedeutenden Stimmen welche bedeutende Worte zum 50-jährigen Bestehen des Ökumenismus-Dekrets gesagt haben. Und auch hier wird man staunen: Es gab auch Kritik an der Ökumene bzw. ihrer Gestalt(ung): www.domradio.de/…/gottesdienste-g…