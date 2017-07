Erst Protest, dann Schweigen: Glocke mit Nietzsche-Zitat in Paderborn

Alle anderen Quellen und Infos:

„Gott ist tot“. Darunter die Unterschrift „Nietzsche“. Eine einstige Kritzelei an der Wand. Die Antwort damals, in den 70ern: „Nietzsche ist tot“. Darunter die Unterschrift „Gott“. Zugegeben nicht philosophisch. Aber plakativ. Und grundsätzlich.Genauso grundsätzlich geht’s in Paderborn zu. Tatort Glocke. Offenbar wird Paderborns Fußgängerzone jedes Jahr zum Tatort für die Kunst. 2007 gehörte eine Glocke dazu – aufgestellt vor dem Dom mit der Aufschrift: „Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getötet! Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?“ Nun wollen die Paderborner die Glocke kaufen, sie soll ins Stadtmuseum. Später. Erst einmal soll sie, da das Stadtmuseum noch nicht eröffnet ist, im Kreuzgang des ehemaligen Abdinghofklosters aufgestellt werden. Dort hat der Betrachter entweder den Dom oder das Kloster gleich mit im Blick.Nun protestierten Anfang Juli Protestanten wie Katholiken gleichermaßen beim Bürgermeister – und die Stadt antwortete mit nicht namentlich unterschriebenen Presse-Erklärungen über die Stadt und die Religion im Allgemeinen, gemeint ist natürlich Paderborn im Besonderen.Namentlich nicht unterschrieben war 2007 übrigens nicht die „Schmiererei“ auf der Glocke: „Christus ist auferstanden“, hatte jemand mit Farbe draufgesprüht.Da passt doch der Name der jährlichen Kunstaktion in Paderborn noch viel besser: „Tatort Kunst“.Wie’s weiterging: Am 8. Juli steht die Neue Westfälische mit ihrer „Pro“ und „Contra“-Absicht allein da. Die Kirchen schweigen – und nehmen nicht mehr Stellung. Dafür sind die Leser aufgefordert, sich in der Zeitung zu äußern.Gestern war dann in der Neuen Westfälischen zu lesen, es habe ein klärendes Gespräch gegeben. Dieses klärende Gespräch war dann aber wohl nicht mehr und nicht weniger als der Austausch bereits vorher bekannter Positionen: www.nw.de/…/21863918_Klaere… Schließen will ich mit der Absichtserklärung der Stadt:„Das Stadtmuseum macht mit der Aufstellung der Glocke keine Aussage, sondern es macht eine stadtgesellschaftliche Frage der Identitätskonstruktion am konkreten Beispiel sichtbar. Die Stadt Paderborn unterstreicht die Aussage des Künstlers, mit der Aufstellung des Kunstwerks kein anti-kirchliches oder anti-religiöses Statement abzugeben.“(Die Stellungnahme ist wesentlich länger)Neue Westfälische vom 8. Juli:Neue Westfälische vom 1. Juli:Westfalenblatt, 20.6.2017Kunstfreunde-Blogg 2007: www.kunstfreunde-blog.de/…/was-kann-kunst-…