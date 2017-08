Des faits sur l'immigration en Europe

Les Nations-Unies ont récemment publié des statistiques sur l'immigration :• 71,9% des immigrés sont des hommes; 11,9% sont des femmes; 16,1% sont des enfants.• Les pays qui, en janvier 2017, ont reçu le plus grand nombre d'immigrants étaient l'Italie (96 119), la Grèce (11 692) et l'Espagne (6 524).• Les pays d'origine des immigrants les plus importants sont le Nigeria (14,8%), la Guinée (9,6%), la Côte d'Ivoire (9%) et le Bangladesh (8,6%).