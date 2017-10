Cristiani costretti a partecipare a pseudo-matrimoni gay?

theblaze.com

"Non importa com si legga la Carta dei Diritti, non c'è modo di interpretarla come se concedesse al governo il permesso di costringere un privato cittadino a prendere parte a un matrimonio gay", scrive Matt Welsh su(19 settembre).Wash racconta di essere stato ammonito su Twitter "di non inculcare la sua moralità sugli altri". La sua risposta: "Io non sto 'inculcando la mia moralità su di voi' – voi state inclulcando la vostra immoralità su di me".