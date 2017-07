Siamo tutti in pericolo. Clandestino accoltella poliziotto: fuori dopo 36 ore !

Non parrà vero a Saidou Mamoud Diallo, il clandestino 28enne proveniente dalla Guinea di dover solo firmare una volta al giorno dopo aver accoltellato un agente lunedì scorso alla stazione Centrale di Milano.

Maria Vicidomini, che la «condotta» del 28enne rientra nel reato di resistenza a pubblico ufficiale e «non travalica nel tentato omicidio» e la resistenza, assieme agli altri due reati contestati - il porto abusivo d'arma e le minacce aggravate - non giustifica la custodia cautelare in carcere.





Il gip motiva nel provvedimento che il cumulo finale delle pene, se dovesse essere condannato, non supererebbe i due anni di carcere e quindi la condanna eventuale verrebbe sospesa. Inoltre il giovane non ha precedenti con sentenza di condanna definitiva ma solo numerose pene di primo grado, circostanza che gli ha consentito di evitare il carcere ipotizzando una condanna senza recidive.

Ora il personaggio è in carico dell'ufficio Immigrazione della Questura di Milano che si occuperà di lui perché è irregolare sul territorio italiano (ha anche numerosi alias)

L'extracomunitario ha numerosi precedenti non valutati perché non ancora giunti al terzo grado di giudizio (minacce, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale), ma la sua espulsione si scontra con i problemi di comunicazione con le autorità della Guinea, con cui l'Italia non ha rapporti diplomatici.



Alessandro Morelli- 19 Luglio 2017

Accoltella poliziotto, dopo 36 ore esce dal carcere.L'agente aveva riportato una lieve ferita alla spalla perché la lama era stata deviata dal giubbotto antiproiettile e questo forse ha convinto il gip di MilanoIl pm Paola Pirotta aveva chiesto al giudice la convalida dell'arresto e la misura cautelare in carcere per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.La polizia era intervenuta perché l'uomo, molto agitato e armato di coltello, stava dando in escandescenze nell'area dove si trovano i pullman che collegano la città agli scali aeroportuali. Diallo è anche indagato a piede libero per minaccia aggravata e detenzione abusiva di armi perché, prima di essere fermato, aveva inveito mostrando l'arma agli autisti di un bus. Dopo l'arresto aveva inoltre pronunciato frasi farneticanti tra cui «Voglio morire per Allah».. Gli scenari possibili sono una sua collocazione in Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) o un'eventuale espulsione, sulla base di un provvedimento che pende sul suo capo da diverso tempo e mai eseguito.