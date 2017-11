Franciscans of the Immaculate 험담자들 실패

FarodiRoma

11월 2일, 이탈리아 판사가 Loredana Volpi 의 항소를 거절했다. Lorendana Volpi 는 the Franciscans of the Immaculate의 논란이 많은 바티칸 의원장인 그의 삼촌, 신부 Fidenzio Volpi (+2015), 가 "비소가 든 커피를 마셔 독해당했다"고 주장했었다.그의 이론들은 극단적인 Francis 찬성자 언론이자, Franciscans와 그 설립자인 신부 Stefano Manelli에 대한 음모론과 명성을 해하는 캠패인의 선두 선동자인가 공유한 비밀에 근거한다.교황 Francis는 의원장을 통해 2013년 7일 명령을 강요했다. 현재까지 그는 이 엄한 조치에 대한 이유를 밝히지 못하고 있다.