PREMIER SAMEDI DU MOIS

LES 5 PREMIERS SAMEDIS DU MOIS

La DÉVOTION RÉPARATRICE des 5 PREMIERS SAMEDIS du MOIS

approuvée et recommandée par Mgr Da Silva (évêque de Leiria-Fatima)

le 13 mai 1939 dans "Le Manuel officiel du pèlerin"

La Sainte Vierge a dit à sœur Lucie de Jésus, le 10 décembre 1925 :

« Regarde, ma fille, mon Cœur tout criblé d’épines que les hommes

m’enfoncent à tout moment par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes.

Toi, du moins, tâche de me consoler, et fais savoir aux hommes que :

Je promets d’assister à l’heure de la mort

avec les grâces nécessaires au salut,

tous ceux qui,

le premier samedi de cinq mois consécutifs

se confesseront,

recevront la sainte Communion,

réciteront le Chapelet,

et me tiendront compagnie

pendant un quart d’heure

en méditant sur les quinze mystères du Rosaire,

dans le but de me faire réparation . »



Deux mois plus tard, le 15 février 1926, dans une nouvelle apparition,

l’Enfant-Jésus lui précisa que la confession pouvait se faire dans les huit jours

qui suivent ou précèdent pourvu qu’on la fasse avec l’intention indiquée

et que la communion soit reçue en état de grâce.



Cette dévotion a pour but, comme l’a révélé Notre-Seigneur à sœur Lucie

dans la nuit du 29 au 30 mai 1930, de réparer :

« les cinq espèces d’offenses et de blasphèmes proférés contre le Cœur-Immaculé de Marie :

- les blasphèmes contre l’Immaculée-Conception ;

- les blasphèmes contre sa virginité ;

- les blasphèmes contre sa maternité divine,

en refusant en même temps de la reconnaître comme Mère des hommes ;

- les blasphèmes de ceux qui cherchent publiquement à mettre dans le cœur des enfants

l’indifférence ou le mépris ou même la haine à l’égard de cette Mère Immaculée;

- les offenses de ceux qui l’outragent directement dans ses saintes images. »



Le 13 juin 1912, le Saint-Office avait déjà accordé une indulgence plénière

aux conditions ordinaires à ceux qui auront accompli le premier samedi de n’importe quel mois,

des exercices spéciaux de dévotion en l’honneur de la bienheureuse Vierge Marie Immaculée,

(Tiré du chanoine BARTHAS, 1957)

AMENDE HONORABLE au CŒUR-IMMACULÉ de MARIE

Pour le Premier Samedi du Mois

Ô Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu,

Reine des Anges et des hommes,

nous rendons grâces à la Très Sainte et adorable Trinité

des glorieux privilèges dont vous avez été favorisée.

Nous croyons tout ce que l’Église enseigne

sur vos grandeurs, votre puissance,

votre bonté et vos vertus.



Nous croyons spécialement

que votre Conception a été Immaculée,

qu’en vous la Maternité divine

a été unie à une inviolable et perpétuelle Virginité ;

que, par la plénitude des grâces que vous avez reçues

et par votre fidélité à y correspondre,

vous êtes parvenue au plus haut degré de sainteté

et avez été élevée

au-dessus de toutes les créatures humaines et angéliques ;

que par votre participation à la Rédemption du monde,

vous avez mérité le titre

de Corédemptrice du genre humain ;

que par votre association à la dispensation des grâces,

vous êtes devenue la trésorière et la porte du ciel ;

qu’enfin vous avez été investie de la royauté universelle,

et que vous êtes devenue

la Souveraine et la Reine des Anges et des hommes.



Nous aimons à publier

que vous avez la toute-puissance suppliante,

et que vous n’usez de cette grande puissance

que pour le salut des âmes

et la consolation des affligés,

en allant toujours au secours de quiconque vous invoque

et en prévenant souvent ceux

qui ne vous invoquent pas !



Ô Mère de la divine grâce,

refuge des pécheurs,

et puissant secours des chrétiens !

recevez nos humbles remerciements

pour les grâces innombrables

que vous avez obtenues à l’Église entière

et à chacun de ses enfants.

Nous vous offrons le tribut de notre reconnaissance

pour tous vos bienfaits.



Pardonnez-nous, ô Reine et Mère de Miséricorde,

toutes nos infidélités envers vous.

Plus que jamais,

nous promettons de vous honorer,

de vous aimer et de vous imiter

avec le secours de la grâce divine.



Pardon, ô bonne et tendre Mère,

pour tous les blasphèmes proférés contre vous

par des paroles ou par des écrits !...

Pardon pour toutes les profanations de vos pieuses images !...

Pardon pour tous les outrages et ingratitudes

qui ont blessé votre Cœur maternel !

Pardon pour toutes les infidélités à la grâce

des âmes qui vous sont consacrées !...



Nous désirons réparer dignement ces outrages

en nous unissant aux chœurs des Anges,

aux Saints et aux élus qui vous louent

dans le ciel et sur la terre.



Agréez l’expression de notre amour filial,

montrez que vous êtes notre Mère,

et rendez-nous dignes d’être appelées

et de devenir vos enfants.



Ainsi soit-il.

Cette prière composée par la Révérende Mère Marie de Jésus du Bourg,

fondatrice des Religieuses du Sauveur et de la Sainte Vierge

(Maison Mère au diocèse de Limoges),

qui la récitaient le premier samedi de chaque mois depuis 1860 environ,

a été approuvée et indulgenciée par les Évêques de Limoges, de Malines,

de Clermont, de Périgueux et d’autres prélats en 1913.

Les 15 MYSTÈRES du ROSAIRE

sur l'Ave Maria de Fatima

CHANTÉ, ici :

MYSTÈRES JOYEUX :



1- Écoute, Marie,

L’Ange Gabriel :

« Le Ciel t’a choisie,

Salut d’Israël ! »



R./ Ave, ave, ave Maria !

Ave, ave, ave, Maria !



2- La douce visite

Que fait ta bonté,

Ô Marie, invite

À la charité.



3- Dans une humble étable,

Pauvre, abandonné,

Pour l’homme coupable

Un Sauveur est né.



4- Je vois dans le Temple

La Vierge et son Fils :

Pour donner l’exemple

Un Dieu s’est soumis !



5- Apprends-nous, ô Mère,

À chercher Jésus :

Puissions-nous sur terre

Aimer ses vertus !



MYSTÈRES DOULOUREUX :



6- Dans son agonie,

Regarde, ô pécheur :

Jésus souffre et prie

Pour gagner ton cœur !



7- Les bourreaux flagellent

Son corps innocent :

Sous les coups ruissellent

Des torrents de Sang...



8- Sanglante couronne,

Signe de mépris,

Par vous Dieu pardonne

Aux pécheurs contrits.



9- Contemple, ô fidèle,

Jésus sous la Croix :

Tout son corps chancelle

Sous l’horrible poids.



10- L’Auteur de la vie

Pour nous veut mourir.

Avec toi, Marie,

J’apprends à souffrir.



MYSTÈRES GLORIEUX :



11- Jésus ressuscite

Vainqueur du tombeau :

En moi qu’il suscite

Un cœur tout nouveau !



12- En quittant la terre,

Jésus glorieux

Demande à son Père

Notre place aux Cieux.



13- Ô nouveau miracle !

Des langues de feu

Brillent au Cénacle :

C’est l’Esprit de Dieu !



14- Les saintes phalanges

D’un essor joyeux,

Ô Reine des Anges,

Te portent aux Cieux.



15- Ton Fils te couronne,

Ô Reine du Ciel !

Par toi qu’il nous donne

Un trône éternel.

CONSÉCRATION au CŒUR-IMMACULÉ de MARIE

Ô Marie,

Vierge puissante et Mère de Miséricorde,

Reine du Ciel et refuge des pécheurs,

nous nous consacrons à votre Cœur-Immaculé.

Nous vous consacrons ce que nous sommes,

ce que nous avons,

ce que nous aimons,

toute notre vie !

À vous, Mère Immaculée,

nos corps, nos cœurs, nos âmes,

nos familles, notre patrie.

Nous voulons que tout en nous et autour de nous

Vous appartienne

et reçoive une large part de vos bienfaits

et de vos maternelles bénédictions.

Et pour que cette consécration

soit vraiment efficace et durable,

ô Marie, à vos pieds, en ce moment,

nous renouvelons les promesses de notre Baptême

et de notre première Communion.

Nous nous engageons à professer

courageusement et toujours les vérités de la Foi,

à vivre en "Catholiques"

pleinement soumis

à toutes les directions du Pape

et des évêques en communion avec Lui.

Nous nous engageons

à observer les commandements de Dieu et de l’Église

et en particulier la sanctification du dimanche.

Nous nous engageons à faire entrer dans notre vie,

autant que nous le pourrons,

les pratiques consolantes de la religion chrétienne

et surtout celle de la très sainte Communion.

Ô glorieuse Mère de Dieu,

tendre Mère des hommes,

nous Vous promettons enfin

de mettre tout notre cœur

au service de votre culte béni,

afin de hâter, d’assurer,

par le règne de votre Cœur-Immaculé,

le règne du Cœur de votre adorable Fils

dans nos âmes, dans toutes les âmes,

dans notre cher pays, sur toute la terre.

Ainsi soit-il.

(500 jours d’indulgence, chaque fois, St Pie X, 21 février 1908)

Doux Cœur de Marie, soyez mon salut !

