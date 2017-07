Italienischer Journalist verletzt die Heiligkeit des Beichtstuhls

Millenium

Der Journalist Ersilio Mattioni von der italienischen Monatszeitungging im Raum Mailand zur Beichte und gab vor, ein Gläubiger zu sein, den die radikalen Ansichten von Papst Franziskus verunsichern. Mattioni täuschte die Beichtväter, um ihre Aussagen zu veröffentlichen. In seinem Artikel berichtet er, die Beichtväter hätten ihm gesagt, dass Papst Franziskus nicht immer unfehlbar ist, wenn er den Mund öffnet, und dass ein öffentlicher Kuss zwischen zwei Homosexuellen ekelhaft ist.Lasprach mit einem der Opfer von Mattioni, dem Priester Armando Bosani von Vanzaghello. Er konnte sich nicht an die fake-Beichte von Mattioni erinnern: „Es gibt so viele, die zur Beichte kommen und ihre Verlorenheit und Verwirrung angesichts dieses Pontifikats ausdrücken, sogar von außerhalb der Pfarrei. Es ist unmöglich, dass ich mich an einen Einzelnen erinnern könnte..."