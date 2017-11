Un théologie honoré par François le critique durement

Le capucin Thomas Weinandy, théologien connu et ancien chef d'état-major du Comité des doctrines épiscopales des États-Unis, a écrit une lettre au pape François lui disant qu'il causait une "confusion chronique" en nommant des évêques qui "scandalisent" les fidèles, en "avilissan" l'importance de la doctrine, et incitant les catholiques ordinaires à" perdre confiance en leur berger suprême. "Le père Weinandy demande à François s'il a remarqué que la majorité des évêques à travers le monde sont remarquablement silencieux bien que François les encourage souvent à dire ce qu'ils pensent et à ne pas avoir peur de ce que le pape peut penser. Weinandy explique ainsi ce phénomène : "Les évêques apprennent vite, et ce que votre pontificat a enseigné à beaucoup d'entre eux ce n'est pas que vous êtes ouvert à la critique, bien au contraire. (...) Beaucoup craignent d'être marginalisés ou pire s'ils disent ce qu'ils pensent."En 2013, le Pape François a décerné au père Weinandy la médaille Pro Pontifice et Ecclesiae pour son travail, au nom du pontife et de l'Église, l'un des plus grands honneurs de l'Église catholique.En 2014, François a nommé Weinandy à la Commission théologique internationale pour un mandat de cinq ans.