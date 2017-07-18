Изображение: George Neumayr on twitter, #newsGkrcwvtpsq

«Франциск больше интересуется политикой левого крыла, чем католической теологией» - сказал 14 июля Джордж Неймайр, редактор журнала «Американский зритель», в беседе с Томом Вудсом на tomwoods.com. Вудс описывает Франциска, как результат службы Иоанна Павла II, который, как он утверждает, назначил «абсолютно страшных людей» на роли епископов: «Католики уже несколько десятилетий страдают в Бергоглисе».Неймайр согласен с тем, что многие либеральные епископы были назначены Иоанном Павлом II и Бенедиктом XVI. Он рассматривает Франциска как «кульминацию века» либерализма и модернизма в Церкви.Для него «крайне маловероятно», что Франциск, который в своем богословии «скорее протестант, чем католик», обратится в католичество. Вместо этого реалистичный сценарий заключается в том, что Франциск будет сеять разделение и хаос: «Католики должны будут решить, защищают ли они веру перед папством».И: «Кардиналы должны заявить, что Франциск - плохой Папа, которому нужно сопротивляться».