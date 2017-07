Partecipa a Verona a questo evento di Fede & Cultura! Sabato 22 luglio alle ore 18,00

Testimonianza di Padre Mark Opere Omol sulla realtà del sud Sudan. Presentazione delle sue attività riguardanti l'agricoltura, il pozzo d'acqua, l'orfanotrofio, la comunità, le adozioni a distanza. Padre Mark ha coraggiosamente salvato centinaia bambini da un genocidio in corso in Sudan, mettendo in pericolo la sua stessa vita e non risparmiando alcuno sforzo per annunciare e testimoniare l'amore e le verità di Cristo!Guarda il minivideo di presentazione: www.facebook.com/…/101559889002894…