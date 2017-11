Papa Francis Pinamumunuan ang Isang "Mapang-aping Simbahan"

liturgicalnotes.blogspot.com

Sa parehong araw na inilathala ni Padre Thomas Weinandy ang kanyang liham para kay Papa Francis, ang U.S. Bishops' Conference ay tinanggal siya bilang tagapayo.Nagkomento ang Britanong si Padre John Hunwicke sa, "Itong mababa at bastos na panghihiya ay nagpapakita ng lawak kung saan si Papa Francis ay namumuno ng isang mapang-aping Simbahan kung saan ang mga maliliit na obispo at munting mga kardinal ay naglalaban upang matalo ang isa't-isa para lamang sumipsip. Gaya ng epekto na sinabi ni Tom Weinandy".