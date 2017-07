Columbian Academic Tinawag si Papa Francis na "Bulaang Propeta"

Ang Columbian academic na si José Galat Noumer, 88, dating presidente ng La Gran Colombia University sa Bogotà at may-ari ng pamilya - at istasyon ng telebisyong Teleamiga na nakatuon sa Simbahan, ay sinabi na si Papa Francis ang "bulaang propeta na sinasabi sa Bibliya" na "nagtuturo ng erehiya" na laban sa salita ng Diyos at "nagbibigay daan sa mga antikristo".Sa pakikipag-usap sa Blu Radio, sinigurado ni Galat na si Benedict XVI ang totoong Papa, hindi si Francis, na "hinirang ng mga mafia na kardinal na pagkatapos ay inamin ito at idinaldal". Idinagdag pa niya na si Francis ay "sinungaling at masama".Idiniin ni Galat na mayroong "malaking kamangmangan" sa parte ng mga Katoliko at ng Simbahan, na sumusuporta sa "kabaliwan" ni Francis.Naglabas ng pahayag ang Columbian Episcofal Conference na naghihimok sa mga pari na bawiin ang kanilang suporta sa Teleamiga dahil sa kritisismo kay Francis. Si Galat ay nagsulat ng 22 libro at buong buhay na aktibistang Katoliko.