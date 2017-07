Reformation, Aufklärung Vernunft: Kartäuser werden vernichtet.

der Augenblick, in dem der Orden mit 206 Kartausen seine größte Ausdehnung erreichte. Wir befinden uns im Jahre 1521, dem Jahre, in dem Luther vom Papst exkommuniziert wurde. Über die Kirche brach eine Woge der Zerstörung herein, die auch 50 Kartäuserklöster von der Landkarte hinwegwischte.

Rationalismus

Aufklärung

Zermalmt die Niederträchtige!“ (gemeint ist die Kirche).



Autorität und Einfluss des Papstes waren auf einem Tiefpunkt angelangt.

Joseph II. (der kaiserliche Sakristan genannt), der etwa 20 Kartausen aufhob.

Vorabend einer der größten sozialen Explosionen der Geschichte

Der Ausbruch der Revolution führte zu einem Chaos. Viele wussten nicht, welche Partei sie ergreifen sollten. Darum wurde die Zivilkonstitution des Klerus am 12. Juli 1790 mit Zustimmung eines bedeutenden Teiles der Priester gutgeheißen. Das war der Grund, weshalb die Kirche in Frankreich sich später tief spaltete. Zwei Jahre später, am 10. August 1792, verlangte man von allen Priestern einen neuen Treueid auf die Revolutionsbewegung.

Die Revolutionsausschüsse mühten sich darum, in allen Teilen die Göttin „Vernunft“ einzuführen. Währenddessen begannen unter der unseligen Guillotine die Köpfe zu rollen. Die Ordensleute wurden aus ihren Klöstern vertrieben und deren Einrichtung geplündert und schlecht verkauft.

allein im Jahre 1790 wurden 50 Häuser aufgehoben

Deportation aller Priester, die den Eid verweigert hatten





brunonis.net/…/selige-claudius… Die Französische Revolution forderte wenigstens 46 Opfer unter den Kartäusern: 42 Priester, einen Subdiakon, eine Priorin, die enthauptet wurde, und zwei Conversen, einer enthauptet und der andere starb auf einem Schiff. Von diesen 46 wurden 16 enthauptet, 14 starben im Gefängnis wegen der üblen Behandlung und an Hunger (einer von ihnen wurde noch nach seinem Tod enthauptet); zehn starben auf den Barken, die sie nach Guayana bringen sollten; zwei starben in der Verbannung; zwei wurden erschossen und zwei erdrosselt.

Die mittelalterliche Christenheit war durch eine fast totale Symbiose der geistlichen und weltlichen Ordnungen gekennzeichnet. Diese Symbiose wurde durch die päpstliche Gewalt aufrechterhalten. Mit der protestantischen Reformation zu Beginn des 16. Jahrhunderts brach die christliche Welt auseinander. Das war genauEin Jahrhundert später kam der, der unter dem Namen „“ das Denken ganz Europas zu verseuchen begann. Der Jansenismus vermochte nichts gegen diese starke Strömung. Bald darauf bekämpften die Enzyklopädisten die grundlegendsten religiösen Werte, während Voltaire seinen berühmten Schrei ausstieß: „Aber auch die Ordensgemeinschaften litten unter einer Periode zahlenmäßiger Abnahme und fehlenden Eifers. Andererseits stimmten die Historiker früher darin überein, zu behaupten, der Kartäuserorden hätte treu an seiner strengen Ordenszucht und seinem religiösen Eifer festgehalten. Zu dieser Zeit herrschteIn Frankreich war die Kirche mehr oder weniger in zwei Richtungen gespalten. Auf der einen Seite stand der etwas vom Gallikanismus angesteckte Episkopat. Dieser drehte sich häufig um den Königshof weit vom einfachen Volk entfernt. Auf der anderen Seite befand sich das Volk selbst, das vor allem durch seine Pfarrer geleitet wurde.Wir stehen am. König Ludwig XVl. hatte einige Schritte getan, mit denen er sich um die Rechtsansprüche des Volkes kümmerte. Aber sie kamen zu spät.So fand sich die ganze Nation vor einem geteilten Klerus: solche, die den Eid geleistet hatten, und solche, die ihn verweigerten. Von den französischen Bischöfen hielten 136 die Treue zu Rom. Diese wurden entweder getötet oder verbannt. Nur vier Bischöfe nahmen die Zivilkonstitution an. Die Revolutionäre beunruhigten das ganze Land.Ein anderes bedeutsames Datum bezog sich auf die Kartausen:. Fast weitere 20 erlitten im Laufe der folgenden sieben Jahre dasselbe Los. Das Ziel, das man mit all dem verfolgte, war, die Kirche zu ersticken und dem Staat unterzuordnen. Unter diesem Gesichtspunkt war der dem Papst treue Klerus einer der schlimmsten Feinde der revolutionären Bewegung. Bald darauf wurden Gesetze diktiert, aufgrund derer die, nach dem fernen Guayana (in Südamerika) angeordnet wurde. Von dort konnte keiner lebendig entkommen. ...