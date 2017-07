Papst Franziskus hat die „Transsexuellen nahe an seinem Herzen“

Papst Franziskus sandte eine Email an Schwester Mónica Astorga, eine Karmelitin von Centenario in Argentinien, nachdem er gehört hatte, dass die Schwestern ein Haus für „Trans-Frauen“ bauen, nämlich für homosexuelle Prostituierte und Drogensüchtige, die sich wie Frauen kleiden. Franziskus schrieb der Schwester: „Sie und Ihr Konvent sind nahe an meinem Herzen, ebenso wie die Leute, mit denen Sie arbeiten. Das können Sie ihnen mitteilen.“Laut „lmneuquen.com“ schrieb Franziskus an Schwester Mónica noch bevor er über Transsexuelle gesagt hatte, dass „sie [spanisch: ellas, weiblich] die Aussätzigen von heute sind“.