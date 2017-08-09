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Епископ Балла был убит из-за того, что выступил против гомосексуалистов

Во время церемониального богослужения, которое проходило 3 августа, и было посвящено уходу епископа Жана-Мари Бенуа Балла из города Бафиа (Камерун), действующий руководитель епархии города Бафия, монсеньёр Джозеф Аконга Эссомба заявил о том, что Балла был убит из-за своего выступления против присутствия гомосексуалистов в церкви и духовенстве.

По сообщениям cruxnews.com, во время своей проповеди он произнес следующие слова: "Стыд и позор тем священникам, которые прибыли сюда, чтобы симулировать свое сочувствие. Именно эти люди убили нашего епископа только потому, что он выразил протест гомосексуальным действиям, которые они активно совершают".

Изображение: Jean-Marie Balla, #newsNmucclfrzn
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