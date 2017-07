Troppi soldi pubblici erogati per i dossettiani

L'Emilia-Romagna infatti destina 1,5 milioni alla Fondazione di Melloni

di Raffaele Porrisini

La nipote di Romano Prodi che vota contro il finanziamento della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII fondata a Bologna negli anni '50 da Giuseppe Dossetti. Succede anche questo sotto le Due Torri dove l'area del cattolicesimo democratico di sinistra dopo il pensionamento politico del fondatore dell'Ulivo, si ritrova sempre più orfana di un leader di riferimento, non avendo mai del tutto digerito l'esuberanza e la spregiudicatezza del fiorentino Matteo Renzi.Qualche giorno fa nei palazzi della Regione di viale Aldo Moro si è riunita la commissione bilancio per l'assestamento ai conti dell'ente nel triennio 2017-19. Tra i 7 emendamenti proposti dalla giunta di Stefano Bonaccini ne è spuntato uno con relatore il consigliere dem Giuseppe Boschini, già vicesindaco di Modena e in passato presidente provinciale della Fuci (Federazione degli universitari cattolici).L'emendamento in questione destina nel triennio 1,5 milioni di euro (500 mila euro all'anno) alla Fondazione dossettiana, il cui segretario è da una decina d'anni lo storico e docente universitario Alberto Melloni, esperto del Concilio Vaticano II, cattolico progressista e firma di punta di Repubblica, oltre che strenuo sostenitore di Papa Francesco e censore dei cattolici conservatori.La necessità di questo «maxi finanziamento» (copyright Corriere di Bologna) alla Fondazione dossettiana viene giustificata per la «unicità dei servizi alla ricerca storico-religiosa, della qualità e intensità della produzione scientifica e della sua funzione eminente nel panorama globale», come si legge nel testo licenziato dalla commissione. Non bastasse, si prevede di stanziare nuovi fondi anche per il 2020-2021 «con ulteriori provvedimenti legislativi».