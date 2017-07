Strategia Vaticana: Le Cose Vanno Peggio, Peggio

La situazione della Chiesa in Cina oggi è "peggiore" che durante la orribile repressione negli anni '50 e '60, perché la Chiesa è stata indebolita, ha detto il coraggioso cardinale Joseph Zen a Polonia Christiana in una intervista video.Zen è dispiaciuto che per fronteggiare il regime cinese, la Santa Sede stia adottando una strategia sbagliata: "Hanno troppa voglia di dialogo...dialogo... Quindi dicono a tutti [nella Chiesa in Cina] di non fare rumore, di essere accomodanti, fare compromessi, obbedire al governo. Ora le cose vanno peggio, peggio".Il cardinale Zen chiama papa Francesco "naif". I suoi predecessori capivano la situazione, mentre Francesco è "confuso". Secondo Zen, l'accordo di Francesco con la Cina sarà una "finta": "Come può l'iniziativa di scegliere i vescovi essere concessa a un governo ateo? Incredibile. Incredibile."