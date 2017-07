14 Febbraio 2013 – Questa è la battaglia finale: il Mio Vicario è caduto, la Mia Chiesa cadrà, ma presto risorgerà.Mia amata figlia prediletta, la battaglia tra il Regno del Padre Mio e il regno di Satana è finalmente entrata nella sua ultima fase.Quanto il maligno inganna i figli del Padre Mio, compresi quelli che seguono la verità dei Miei insegnamenti! Niente è come sembra. Il potere della Massoneria è aumentato ed essa infesta, non solo il mondo politico ma la Casa di Dio, il Mio Corpo sulla terra.La Chiesa cattolica è disprezzata, più di ogni altra Chiesa sulla terra che proclama la Mia Parola Santa. Questo perché è stata guidata da Me e ha aderito alle Mie istruzioni, date all’umanità, sin da quando dichiarai che il Mio apostolo Pietro avrebbe edificato la Mia Chiesa sulla terra.La Mia Chiesa sulla terra è stata l’obiettivo del maligno, che ha, nel corso dei secoli, diviso la Mia Chiesa e flagellato tutti coloro che hanno praticato i Miei Santissimi Sacramenti.Non una sola volta egli, il maligno, ha ceduto al suo piano di perseguitare la Mia Chiesa. Astuto, ingannevole, arrogante, vanaglorioso e pieno di presunzione, egli, l’ingannatore, crede che il suo potere sia onnipotente. Egli prende di mira, sempre, coloro cui è stata concessa la responsabilità di guidare i figli di Dio verso la vita eterna.La Mia Chiesa cattolica, da qualche tempo, ha sofferto terribilmente, per mano di Satana. Non sono mai stati lasciati in pace nel fare il loro sacro dovere per Me. Poi, per garantirsi che egli, il maligno, potesse causare ancora più male, si é infiltrato tra i Miei sacri servi inviando i suoi servi a mescolarsi con loro. È allora che l’abominio del male é entrato nella Mia Chiesa.Quando il peccato fu commesso da quelli designati per nutrire le anime, fui Io, Gesù Cristo, ad essere accusato e messo sul banco degli imputati.Il più grande inganno di tutti fu quando il maligno convinse l’uomo che fui Io, Gesù, capo della Chiesa sulla terra, ad aver tradito l’umanità. L’umanità è nata con il peccato. L’uomo peccherà, fino al momento della Mia Seconda Venuta. Disfarsi di Me, come Salvatore del mondo, a causa dei peccati degli uomini, compresi quelli a cui è stata data la responsabilità per le anime che sono state sviate, sarà la vostra rovina.Invece della Verità, voi permetterete alle menzogne della bestia di corrompere i vostri cuori. Ora siete sotto il controllo del male nella Mia Chiesa e molti cadranno preda delle menzogne, che saranno presentate a voi, come Verità.La verità dei Miei insegnamenti sarà presto dichiarata come irrilevante e falsa. La rabbia di Mio Padre per questa infestazione nella Mia Chiesa, sulla terra, sarà presto percepita fra i Suoi servi, nella Mia Chiesa di Roma . Questa è la battaglia finale. Il Mio Vicario è caduto. La Mia Chiesa cadrà, ma presto risorgerà.Il vostro Gesú