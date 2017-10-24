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"Почему Папа Франциск так молниеносно ответил на эти ‘Dubia’?”

23 октября на портале cruxnow.com Джон Аллен задался этим вопросом, говоря об унижении кардинала Сара со стороны Папы Франциска. Папа Франциск и кардинал Сара пытаются решить, кто именно отвечает за толкование литургических текстов. Аллен считает, что в данном случае "мы имеем дело с совершенно иным уровнем готовности доказывать свою правоту, и быть предельно точным, со стороны Франциска".

Отношения Франциска и кардинала Сара не задались с самого начала, даже несмотря на то, что он является единственным высокопоставленным кардиналом Римской Курии, помимо Франциска, который родился и вырос в "бедной" семье, и хорошо понимает, что такое бедность и отсутствие денег.

Изображение: John L. Allen, © George Martell - Archdiocese of Boston, CC BY-ND, #newsShamqpujxe
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