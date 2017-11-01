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Епархия Берлина рассказывает подросткам про аборты

Сайт katholisches-netzwerk-kinderschutz.de, который является частью официального портала епархии Берлина, пишет о том, что 15-летняя Милена может убить своего ребенка, если вдруг забеременеет.

Кроме того, на странице рассказано о том, как 15-летняя Лаура может принимать противозачаточные таблетки, а также о том, как 15-летняя Ирина и 16-летняя Аида могут вступать в лесбийскую половую связь. Кроме того, на сайте подробно говорится о том, как 18-летний Дэвид и 16-летний Алекс могут создать гомосексуальную пару.

Скандальные тексты активно продвигаются епископом из Берлина, Хайнером Кохом, который пытается оправдать себя следующим образом: "Церковь, которая пытается навязать свое мнение современному обществу, просто безумна".

Католики из Берлина пытаются противостоять Коху, и подготовили петицию под заголовком "Епархия Берлина должна прекратить давать детям советы о том, как можно сделать аборт".

Изображение: Heiner Koch, © Martin Rulsch, Wikimedia Commons, CC BY-SA, #newsUlxqwxigys
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