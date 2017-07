Sister Lúcia ng Fatima, ang Aleman ay Magkukumberte

Kirchliche Umschau

Noong ika-19 ng Marso taong 1940, si Sister Lúcia dos Santos, isa sa mga propeta ng Fatima, ay sumulat ng liham sa manunulat ng kasaysayan ng Simbahang Aleman na si Padre Ludwig Fischer (1890-1975), isang masigasig na tagapagtaguyod ng Fatima, ulat ng. Sumulat sa kanya si Sister Lúcia na ang Aleman "ay babalik sa kanlungan ng mga tupa ng Panginoon" ngunit "ang pangyayaring ito ay sobrang bagal, sobrang matrabaho, ngunit tunay na darating, at ang puso ni Hesus at Maria ay maghahari ng may ningning".Sa parehong araw, pinaalam ni Sister Lúcia sa kanyang pinagkukumpisalan na si Padre José Bernardo Gonçalves S.J. (1894-1967), na sumulat siya kay Fischer tungkol sa "pangako" na kanyang natanggap sa isang walang petsang pangitain habang nagdadasal sa Banal na Sakramento. Narinig niya sa kanyang kaluluwa, "Ang Aleman ay babalik sa aking kawan, ngunit ang pangyayaring ito ay sobrang bagal. Ito ay mangyayari - sigurado iyon - ngunit mabagal, sobrang bagal".