Der Drache, der hinter der Frau das Wasser spie - Flutung Europas prophezeit !

Der Drache, der hinter der Frau das Wasser spie - Offb 12, 15 - Flutung Europas prophezeit !

Die Schlange spie einen Strom von Wasser aus ihrem Rachen hinter der Frau her, damit sie von den Fluten fortgerissen werde.

Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe

sie öffnete sich und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Rachen gespien hatte

Auslegung

Völkerscharen

Offenbarung 17, 15

Wasser

Völker und Völkerscharen und Nationen und Sprachen

die Erde kam der Frau zu Hilfe

sie öffnete sich und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Rachen gespien hatte.

könnte

wichtige Video

Bildquelle: www.ostsee-zeitung.de/…/Prachtvolle-Bib… "Als der Drache erkannte, dass er auf die Erde gestürzt war, verfolgte er die Frau, die den Sohn geboren hatte. Aber der Frau wurden die beiden Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste an ihren Ort fliegen konnte. Dort ist sie vor der Schlange sicher und wird eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit lang ernährt.." (Offb 12, 13 - 16). (aus: www.bibleserver.com/text/EU/Offenbarung12 Der Widersacher speit die(='Wasser') nach der Gemeinde Jesu Christi, die in Europa und im Westen lebt, und dort ihre christlichen Kulturen aufbaute. Dass die Völkerscharen symbolisch dem Wasser entsprechen, erklärt der Apostel Johannes in: "...Und er spricht zu mir: Die, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind;..."Und genau das erleben wir jetzt. Dass der Widersacher die Wassermassen, die Völker, nach der Gemeinde Christi speit, um sie zu ertränken und auszulöschen in der Flut.Der Satz "Aber" (Offb 12, 16)ein Hinweis darauf sein, dass die Erde durch die Heißung des Allerhöchsten der Kirche Christi zu Hilfe kommen wird. Entweder durch materielle Hilfe oder durch eine Art Blockade gegen das Meer, d.h. gegen diese Flutung.Ich hoffe nicht, dass es mit den Schauungen Irlmaiers zu tun hat, wo er sagt "dass das Meer 'wuhlert' werden wird" durch die Ereignisse während der Heimsuchung.Aber es ist beachtlich, dass es eine Verheißung Gottes ist, dass die Kirche Christi Hilfe bekommen wird durch die Erde.Den Hinweis zu dieser Prophetie, die sich jetzt vor unseren Augen abspielt, erhielt ich durch dieses www.youtube.com/watch - Hier geht es um die C-Star, die die Schlepper & Ngo's vor der libyschen Küste abwehren will. Dank an den Macher des Videos für die Thematisierung der Bibelstellen und der aktuellen Ereignisse.