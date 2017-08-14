언어
클릭 수
1
ru.news

Спонсировал ли Ватикан предвыборную кампанию Хиллари Клинтон?

По сообщениям Пьеро Лапорта из издания La Verità, 4 июля доктор Либеро Милоне отправлен в отставку с должности генерального аудитора Ватикана из-за того, что он пытался придать огласке историю о неоднозначных финансовых операциях, в результате которых примерно один миллион долларов из Денария святого Петра был, предположительно, перечислен в поддержку предвыборной кампании Хиллари Клинтон, которая активно поддерживает аборты и сексуальные меньшинства.

Такие слухи активно обсуждаются с начала февраля 2016 года.

Изображение: Hillary Clinton, #newsHkcsasfvcp
공유 좋아요
더보기
댓글 쓰기…