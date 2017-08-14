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Спонсировал ли Ватикан предвыборную кампанию Хиллари Клинтон?
По сообщениям Пьеро Лапорта из издания La Verità, 4 июля доктор Либеро Милоне отправлен в отставку с должности генерального аудитора Ватикана из-за того, что он пытался придать огласке историю о неоднозначных финансовых операциях, в результате которых примерно один миллион долларов из Денария святого Петра был, предположительно, перечислен в поддержку предвыборной кампании Хиллари Клинтон, которая активно поддерживает аборты и сексуальные меньшинства.
Такие слухи активно обсуждаются с начала февраля 2016 года.
Изображение: Hillary Clinton, #newsHkcsasfvcp
Такие слухи активно обсуждаются с начала февраля 2016 года.
Изображение: Hillary Clinton, #newsHkcsasfvcp