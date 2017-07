Papst Franziskus „flirtet mit der Welt“

La Fede Quotidiana

Am 23. Juli erneuerte Marcello Pera, ein Philosoph und früherer Präsident des italienischen Senats, vorseine Kritik an Papst Franziskus: „Ich habe viele Vorbehalte gegen seine Interpretation der katholischen Lehre.“ Es kommt Pera so vor, als ob Franziskus „gegen die richtige und etablierte Tradition vorgeht und mit der Welt flirtet".Pera glaubt, dass Franziskus einer Art von „philanthropischem Humanismus“ anhängt und gegenüber der islamischen Invasion in Europa eine „Haltung der Kapitulation“ einnimmt, die Pera bei Franziskus auch in Bezug auf die katholische Lehre feststellt.