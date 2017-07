Kleine Anmerkung zu "Trau Dich" auf dem CSD-Kirchenwagen

Es ist nur ein Kommentar des Rundfunk-Berlin-Brandenburg. Einer von vielen. Einer zum CSD, genauer: zur Beteiligung der Evangelischen Kirche am CSD. Der Kommentar tut das, was der Zeitgeist von ihm fordert: Er würdigt und lobt. Aber das durchaus unaufgeregt. Genauso, wie er die Berliner als unaufgeregt beschreibt.Aber, und deswegen lohnt es, den Artikel zu lesen: Der Kommentar will die Relationen zurechtrücken, und zwar nachdem der Kirchenwagen als Werbung für die schwul-lesbisch-kirchliche Trauung im gleichen Ritus beschrieben wurden – mit dem Motto „Trau dich“. Nun im Zitat:„Nur trauen sich nicht wirklich viele. Was mich nicht wundert. Schließlich gibt es in unserer Region nicht so arg viele evangelische Christinnen und Christen und unter ihnen jetzt auch nicht die ganz große Zahl an Lesben und Schwulen. Und von denen wollen gar nicht alle heiraten, auch wenn es Trauung für alle heißt.Das, was uns da am Samstag als Massenbewegung demonstriert werden wird, ist eher ein Minderheitenprogramm. Bei aller Freude und Euphorie über die Ehe für alle sollte das nicht vergessen werden.“(Der Kommentar ist im Vorfeld geschrieben, Erscheinungsdatum 22. Juli). Da schau mal einer guck. Den Verdacht hatten wir auch, dass die Massenbewegung keineswegs die Kirchen zu stürmen gedenkt. Am wenigsten in ehelicher Absicht.Und nur zwei Absätze weiter, in den Leser-Kommentaren, wird die Autorin "überführt". Nein, sie schreibt nicht dem Zeitgeist entsprechend. Deswegen die Kritik. des Lesers. Seine Antwort: Das Minderheiten-Thema ist Mainstream-tauglich.