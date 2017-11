Sahod ng Alemang Klerigo: "Mahirap na Simbahan" ni Francis Kumikita ng Malaking Pera

Bild

Ang Alemang pahayagan ng pekeng balita naay nag-ulat noong Araw ng mga Santo tungkol sa sahod ng mga Alemang pari at mga obispo.Sa Bavaria isang pari ng parokya ang kumikita matapos ng siyam na taon sa serbisyo ng 4,400 Dolyar ng Amerika bawat buwan, sa Cologne nasa pagitan ng $3,600 at $5,000, samantalang ang katulong na pari ay kumikita ng nasa $3,500 hanggang $5,000. Higit pa dito, ang mga pari ay nagkakaroon ng libreng pabahay o, bilang alternatibo, ay may ekstrang buwanang bayad na $900.Ang mga Alemang obispo ay kumikita ng nasa $10,500 hanggang $15,000 bawat buwan. Ang Alemang klerigo at nakatayong Simbahan ay kinikilalang malapit sa "mahirap na Simbahan" ni Papa Francis.