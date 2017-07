BEEINDRUCKENDES FOTOZEUGNIS DES GLAUBENS IN CHINA

In China wächst die Untergrundkirche rasend und es sind Millionen, die sich bekehren. Man hat den Eindruck, dass unser HERR Jesus Christus zusammen mit der Muttergottes dort das ausgleicht, was hier durch den großen Glaubensabfall & Apostasie seit dem 2. Weltkrieg von der Kirche weg ging; so ähnlich wie bei den Indios damals in Mexiko durch Guadalupe war. Ich habe diesen Beitrag in mein Album CHRISTEN IN CHINA aufgenommen.