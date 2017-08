L'idéologie libérale met en péril les réformes financières du Vatican

formiche.net

Le pape François a annulé la réforme économique du Vatican et revient à l'ancienne inefficacité italienne. Selon, cela a aussi des raisons idéologiques étant donné que le cardinal Pell, le réformateur du Vatican qui a été progressivement rétrogradé, était critique du document controversé Amoris Laetitia Parmi les adversaires les plus puissants de Pell on trouve le cardinal pro-gay Francesco Coccopalmerio dont le Conseil pontifical pour les textes législatifs a miné les réformes de Pell. De l'autre côté, le cardinal Wilfrid Fox Napier de Durban, en Afrique du Sud, membre du Concile du Vatican pour l'économie et critique d'Amoris Laetitia, a soutenu les réformes.Le développement le plus récent : le cardinal Domenico Calcagno, président de l'Administration du Patrimoine du Saint-Siège, qui s'oppose farouchement à Pell, est l'objet d'une enquête en Italie pour détournement de fonds dans son ancien diocèse.