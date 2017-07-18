Австрия: Католическая Доктрина о Гомосексуализме в Суде

Редактор kreuz-net.at Гюнтер Шневеейс-Арнольдштейн подвергся в Австрии обвинениям из-за того, что он написал, что гомосексуальный блуд является «гомосексуальным блудом» и «отклонением от нормы» и из-за того, что он назвал сифилис «Божьей карой» , поэтому венский прокурор обвинил его в «нетерпимости» по отношению к гомосексуалистам. Судебное разбирательство состоится 25 июля.В официальном экуменическом переводе на немецкий язык Einheitsübersetzung осуждение в Римлянам 1:27 вызывает гомосексуальное поведение «Unzucht» (блуд). Катехизис Католической Церкви называет всю сексуальную деятельность вне брака «блудом» (CCC 2353).