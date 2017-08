Cristiana iraniana chiede asilo. La Svezia la rimpatria: “È un problema tuo”

Aideen Strandsson,

Stoccolma non accoglie l'attrice Aideen Strandsson, che rischia il carcere a Teheran per apostasia. Interviene l'Ungheria: "Pronti a riconoscerle status di rifugiato"La Svezia è considerata un modello di accoglienza nei confronti dei rifugiati. Eppure, non tutte le persone che richiedono asilo nella penisola scandinava vedono accolta la loro richiesta. Eloquente è il caso diattrice iraniana fuggita dal suo Paese dopo essersi convertita dall’Islam al Cristianesimo.