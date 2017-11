❤ Nueve meses con María

14 de septiembre



Pero en mi angustia invoqué al Señor, grité a mi Dios pidiendo auxilio, y él escuchó mi voz desde su Templo, mi grito llegó hasta sus oídos. 2 Sam 22,7

Me desperté asustada, nuevamente tuvo aquellas pesadillas de sufrimiento. Esta vez las imágenes que persiguieron mi sueño fueron los dos crucificados que vimos durante el viaje. Tal vez estaba muy sensible por mi embarazo, pero sé que no es sólo por eso. Pienso en el dolor de las madres cuando recibieron el cuerpo de sus hijos. Cuando desperté, hice una oración por todas las madres que sufren por la pérdida de sus hijos. Recordé inclusive a aquella señora que conocí cuando lavaba ropa.

Reza hoy por una madre que conozcas que haya perdido un hijo.