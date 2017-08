La puereté du coeur/ du désir et relations sexuelles

La pureté du coeur(des intentions) est lié a celle de la chasteté(corporelle, qui commence dans les sensibilités et se prolonge dans l'actions..)Ce que je mange, la relations à l'autre(mes intentions sur elle) et celle qui porte sur la sexualité.La relation sexuelle est affective , oui, et est la vie même du Créateur participant à notre amour humain, entre époux(Le Père épouse et participe à l'amour des époux dans : le mariage et l'union parfaite donné du créateur, la rel...ation intime.. C'est la rencontre de Dieu qui s'aime à travers les êtres les féconde.. C'est faire naitre la Vie par un amour vécu dans les 3 dimensions de la personne: spirituel , esprit et corps.-La rencontre du corps en est une de l'âme et de la présence de du Créateur..:Épousé par l'amour du Père qui entre en relation avec : moi et avec celui ou celle que nous choisissons pour la vie.La relation sexuelle touche le centre de l'être(des gens). Voila pourquoi lorce qu'elle est touché sans l'amour et le respect aussi grand que le sacré de la personne )elle casse l'homme et la femme, blesse plus cruellement qu'aucun autres désordres.. C'est pourquoi l'Ennemis rôde pour détruire la pureté surtout: chez les jeunes(et chez les gens déjà engagé en famille)..La relation sexuelle, est l'acte et le cadeau le plus sacré confié à l'humain.. il touche notre personnalité ou tout est lié.. Elle est d'une grande dignité et nous permet d'offrir notre coeur en même temps que nous corps, unis au Père, et de participer à la création de la vie, oeuvre de Dieu..LE RESPECT QUI NOUS EST DU EST À LA MESURE DU SENS SACRÉ DE L'HUMAIN ET DE SA RESSEMBLANCE À DIEU.C'est un cadeau immense..:à la mesure que je suis un(e) enfants bien-Aimé(e) et sacré. l'autre aussi, je dois à l'Humain un grand respect (moi avec!;). -LA MESURE DE L'AMOUR EXIGÉ POUR RECEVOIR L'AUTRE AVEC RESPECT NECESSITE L'ENGAGMENET D'UNE VIE: TOTAL UN DON COMPLET DE NOUS MÊME, POUR RESPECTER L'AUTRE ET SOI , À LA MESURE DU DON CHARNEL. , PARCE QU'IL EST PRÉCEUX..-NOUS SOMMES SACRÉ, LE PLUS GRAND CADEAU QUI DONNÉ PAR DIEU EST: SOI-MÊME..merci Seigneur Jésus pour cela! Vièrge MArie, pure dans tes intentions et chaste , pris pour que notre coeur s'ouvre à ce cadeau qu'est la grâce de la pureté en toi! Merci Marie PAix!