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Приближенный епископ Франциска - реформа Лютера была "событием Святого Духа"

"Реформа, которую 500 лет назад начал Мартин Лютер, была событием Святого Духа", - заявил генеральный секретарь итальянской епископальной конференции, 69-летний епископ Нунцио Галантино, который был лично отобран Папой Франциском.

По информации Il Timone (19 октября), Галантино произнес свои слова на территории Папского Латеранского (Лютеранского?) университета.

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