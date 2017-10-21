Приближенный епископ Франциска - реформа Лютера была "событием Святого Духа"

Il Timone

"Реформа, которую 500 лет назад начал Мартин Лютер, была событием Святого Духа", - заявил генеральный секретарь итальянской епископальной конференции, 69-летний епископ Нунцио Галантино, который был лично отобран Папой Франциском.По информации(19 октября), Галантино произнес свои слова на территории Папского Латеранского (Лютеранского?) университета.